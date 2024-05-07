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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 07-05-2024 11:53 م

ولي العهد يتابع تمرين صقور الهواشم/4 الليلي

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الوكيل الاخباري - تابع نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مساء الثلاثاء، تمرين صقور الهواشم/4 الليلي، ضمن فعاليات تخريج دورة الطيران التعبوي المتقدم/13.

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وكان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير الأمن العام بالإنابة العميد أنور الطراونة، وقائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد حياصات.


واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز عن التمرين، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التدريبية لدى الطيارين والعاملين في النقل الجوي، وتأهيل عدد من الطيارين (الإناث) على طائرات "ليتل بيرد" للمشاركة بالواجبات الليلية والنهارية، كسابقة في سلاح الجو الملكي.

 

 

 




 

 


 

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