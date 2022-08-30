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الثلاثاء، 30-08-2022 04:02 م

إعلان نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية في فلسطين غدا

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الوكيل الاخباري- قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم في فلسطين عقب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، أن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الفلسطينية للعام 2022 (الدورة الثانية) سيكون يوم غدٍ الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الدورة والتي عقدت جلساتها خلال الشهر الجاري في المحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية خارج الوطن تعد فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

وتتقدم لجنة الامتحانات العامة بالشكر لكل من أسهم في إنجاز وإنجاح هذه الدورة وكل الداعمين والشركاء في مسيرة البناء والتطوير والتي عمادها التعليم النوعي لكل أبناء الشعب الفلسطيني.

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وفا

 




 

 


 

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