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الخميس، 20-07-2023 02:23 م

احتجاجات اسرائيل تتفاقم.. رئيس لشاباك السابق يدعو لانقلاب

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الوكيل الإخباري - أثارت تصريحات رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق "الشاباك"، نداف أرغمان، اليوم الخميس، حول تشجيعه على انقلاب عسكري داخل إسرائيل، احتجاجا على خطة إضعاف القضاء، جدلا واسعا.

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وقال أرغمان في تصريحاته "إذا تمت المصادقة على قانون "سبب المعقولية" الأسبوع المقبل، فنحن دولة مختلفة، ولا داعي للالتزام بالعقد الذي وقعته الدولة معنا"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية.


وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود موشيه سعدة، إن "أرغمان يضر بالمجتمع الإسرائيلي. يجب استبعاد الجيش عن السياسة"، مؤكدا أنه "في الدولة الديمقراطية، من يقرر هو الحكومة وليس الجيش، وعلى أرغمان أن يتحدث بخطاب موحد بدلا من خطاب مثير للانقسام".


بدوره، رفض رئيس المجلس القومي السابق، اللواء احتياط يعقوب عميدرور، تصريحات أرغمان.

 

وقال، "ارتكبت أخطاء جسيمة فيما يتعلق بخطة الإصلاح القضائي، لكن الرفض يقوض البنية التحتية التي تقوم عليها قدرتنا في الدفاع عن إسرائيل".


وأضاف، "من المستحيل العيش في دولة ديمقراطية، في ظل وضع تقرر فيه مجموعة مهما كانت أهميتها، تفكيك قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها لأنها لا تتفق مع الحكومة. أرغمان وأصدقاؤه يرتكبون خطأ فادحًا، ويراه أعداؤنا عبر الحدود".


وكان أرغمان أعلن في مقابلة أجرتها معه مراسلة إذاعة الجيش الإسرائيلي، دعمه
لجنود الاحتياط الذين أعلنوا أنهم لن يستمروا في خدمة التطوع بعد عزم الحكومة إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية كجزء من الثورة القانونية، محملا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية الضرر المحتمل لكفاءة الجيش الإسرائيلي.

 




 

 


 

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