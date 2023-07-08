آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

الوكيل الاخباري - تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة مساء السبت، احتجاجا على خطة إضعاف القضاء، وذلك للأسبوع الـ27 على التوالي.



وأشارت التقديرات إلى مشاركة نحو 150 ألف متظاهر في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في تل أبيب.



ونظمت تظاهرة مقابل منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس. وأغلق المتظاهرون الشارع المؤدي إليه.

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وبالإضافة إلى المظاهرة المركزية في تل أبيب، شهدت بلدات نس تسيونا ورمات هشارون وحيفا والعفولة ومفرقي "كابري" و"نهلال" احتجاجات واسعة.



وهدد منظمو الاحتجاجات بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع الوشيك القادم

