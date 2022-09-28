ارتفاع عدد شهداء مخيم جنين الى 3 وإصابة 10

الوكيل الإخباري -ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال اجتياح قوات الاحتلال الاسرائيلي لمخيم جنين اليوم الأربعاء إلى 3 فيما ارتفع عدد المصابين الى 10 بينهم حالات في حالة الخطر.

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واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم جنين، ومحاصرة منزل واستهدافه بصاروخ، ما ألحق أضرارا كبيرة به.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المواطن احمد علاونة (24 عاما) استشهد جراء إصابته الخطيرة بالرأس، كما استشهد الشابان محمد بدر محمود الونّة (30 عاما)، وعبد فتحي خازم (27 عاما)، بسبب إصابتهما الخطيرة عقب محاصرة المنزل المستهدف في المخيم.

بترا











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