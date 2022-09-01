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الخميس، 01-09-2022 10:30 ص

ألف أسير فلسطيني يشرعون اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام

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الوكيل الإخباري - يبدأ اليوم الخميس، نحو ألف أسير فلسطيني، بإضراب مفتوح عن الطعام، في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي، كجزء من الخطوات النضالية التي استأنفها الأسرى أخيرا، رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من "التفاهمات" التي تمت في آذار الماضي.

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وأكدت لجنة الطوارئ العليا للأسرى الفلسطينيين، في بيان، أن قرار خطوة الإضراب قائمة، كما أعلن عنها سابقا، وانه سيتم تسليم رسالة الإضراب وقوائم أسماء الأسرى إلى إدارة سجون الاحتلال اليوم.


وكان رئيس نادي الأسير قدورة فارس، قد أعلن أن الأسرى أرجأوا إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي كان من المقرر الشروع به صباحا، إلى مساء اليوم الخميس، في حال لم تستجب إدارة سجون الاحتلال لمطالبهم.


يذكر أن الأسرى استأنفوا في 22 آب الحالي، خطواتهم النضالية التي علقوها في شهر آذار الماضي، بعد أن عادت إدارة السّجون للتلويح بفرض إجراءاتها، والتي بدأت بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وإرجاع وجبات الطعام، إضافة إلى ارتداء الزي البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.

 

بترا


 




 

 


 

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