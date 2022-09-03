السبت 03-09-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي اليوم في الأردن

السعودية توضح آلية الدخول والمغادرة للمعتمرين

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

أسعار الذهب في المملكة اليوم السبت

الأشغال تبدأ بإعادة تأهيل طريق الزرقاء - المفرق

استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال

وفيات السبت 3-9-2022

الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 7 درجات في المملكة

أبو الراغب: نعمل لمواكبة التطور في الإعلام الإلكتروني

الخارجية تدين تفجير مسجد في أفغانستان

السبت، 03-09-2022 08:53 ص

استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال

ىى


الوكيل الإخباري - أعلن نادي الأسير، اليوم السبت، عن استشهاد المعتقل موسى هارون أبو محاميد (40 عاما) من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، في مستشفى "اساف هورفيه"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

اضافة اعلان


وأوضح نادي الأسير في بيان، أن أبو محاميد اعتقل على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح، وذلك وفقًا لعائلته، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا، حيث جرى نقله إلى المستشفى إلى أن ارتقى صباح اليوم.


وأضاف أن ما تعرض له المعتقل محاميد، هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها: جريمة الإهمال الطبي المتعمد.


وحمل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو محاميد، منوها إلى أن استهداف الفلسطينيين بذريعة الدخول بدون تصريح إلى أراضي عام 1948 تصاعد منذ مطلع العام الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال، وإنما من خلال إطلاق النار عليهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

11202114143811857547125

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من سلواد

d277e698-1010-4b7f-b9ba-395206235b02

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم

d98e7c2768043641cf5cee020b4f97ee

مستوطنون يدمرون أنابيب مياه شرق بيت لحم

d98e7c2768043641cf5cee020b4f97ee

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

اس

ألف أسير فلسطيني يشرعون اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام

أخبار متعلقة
اس

ألف أسير فلسطيني يشرعون اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام

11

فيديو - مجموعات من المستوطنين تبدأ باقتحام المسجد الأقصى

3

الاحتلال يقرر السماح للمستوطنين باقتحام باحات الأقصى اليوم

77

3 شهداء على الأقل إثر غارة وسط مخيم جباليا في قطاع غزة

820226135338688209603

رشقات صاروخية كبيرة نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت

03095323015251722830108711303006

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي