الجمعة 04-12-2020
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الجمعة، 04-12-2020 07:30 م

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

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الوكيل الإخباري - استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت ظهراً في قرية المغير شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة.

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وقالت الوزارة في بيان، إن الطفل البالغ من العمر 13 عاما "أصيب في منطقة البطن، حيث تم نقله لمجمع فلسطين الطبي وكانت حالته حرجة"، مشيرة إلى أن "محاولات إنعاشه باءت بالفشل".


واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشرقي لقرية المغير، حيث أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأصيب على إثر المواجهات الطفل الذي استشهد إضافة إلى 4 شبان جرى علاجهم ميدانياً، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".


 




 

 


 

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