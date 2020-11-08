الاحتلال يجرف 58 دونما من اراضي غرب سلفيت

الوكيل الإخباري- قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بجرف أراضي مواطني بلدتي قراوة بني حسان وحارس غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان



وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي في بيان، إن جرافات الاحتلال قامت بأعمال تجريف لـ58 دونما، تعود ملكيتها لمواطنين في بلدتي حارس وقراوة بني حسان من الجهة الشرقية من البلدة، من أجل توسعة مستوطنة "كريات نتافيم" المقامة على اراضي مواطني بلدات قراوة بني حسان وحارس. وأضاف عاصي ان المنطقة مهددة بالمصادرة لصالح توسعة المستوطنة من قبل الاحتلال منذ فترة، واليوم الجرافات تقوم بأعمال التجريف دون اهتمام، ضاربة عرض الحائط لحقوق المواطنين وممتلكاتهم.



