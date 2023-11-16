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الخميس، 16-11-2023 10:51 ص

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 إسرائيليين بعملية جنوب القدس

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الوكيل الإخباري- استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 إسرائيليين بجروح اليوم الخميس في إطلاق نار على حاجز عسكري بين مدينتي القدس وبيت لحم، وفق ما أفادت الشرطة الإسرائيلية.

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وقالت الشرطة في بيان "في عملية إطلاق نار وقعت عند حاجز النفق في (جنوب) القدس، قامت قوات الأمن العاملة على الحاجز بتحييد 3 أشخاص، بعد وصولهم بمركبة من الضفة الغربية إلى المعبر وفتحوا النار باتجاه قواتنا".


وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجراح متفاوتة، ويتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي.


وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلي إن أحد المصابين في حالة حرجة جدا.


وكذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية أن أحد المصابين بحالة حرجة.

وأفادت الشرطة بأنه تتم حاليا مطاردة آخرين يشتبه بأنهم شاركوا في عملية إطلاق النار.


ونقل مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت منطقة العملية جنوب القدس تحسبا لوجود جسم مشبوه.


وتأتي هذه العملية في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عدوانه على غزة والذي أدى لارتقاء اكثر من 11 ألف شهيد.

 

الجزيرة


 




 

 


 

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