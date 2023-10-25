إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال التصدي لهجوم المستعمرين في القدس

الوكيل الاخباري-

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أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر بالضرب، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي في حي الصوانة بمدينة القدس المحتلة، عقب هجوم للمستعمرين على المواطنين الفلسطينيين.وأفاد شهود عيان، بأن المستعمرين هاجموا منزل عائلة العلمي في حي الصوانة، وقاموا بتكسير سياراتهم، بحماية شرطة الاحتلال التي داهمت منازل عدد من المواطنين الفلسطينيين في الحي.وأفادت جمعية الهلال الأحمر بالقدس، بإصابة شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر برضوض، خلال المواجهات المندلعة مع شرطة الاحتلال.