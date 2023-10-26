العاروري: دخول العدو براً سيعجل هزيمته غير مسبوقة في تاريخ الصراع

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن معركة الشعب الفلسطيني واحدة ومصيرها واحد؛ على طريق القدس ونحن على تواصل وتنسيق دائم في هذه المعركة.

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وقال العاروري في لقاء له عبر قناة المنار اللبنانية: "إن كل اللقاءات مع حزب الله معلنة والتقينا بسماحة السيد في اليوم الأول للمعركة".



وشدد على أن العدو إن دخل براً فسيكون هناك صفحة جديدة ومجيدة للشعب الفلسطيني وستكون هزيمة غير مسبوقة للاحتلال في تاريخ الصراع.



وأضاف: "نطمئن شعبنا أن المقاومة بخير برغم جرائم العدو وهي ستسعد قلوبكم بقدر مآسيكم في حال الهجوم البري".



وشدد على أن إرادة شعب غزة في المقاومة بالضفة ستعبر عن نفسها وستحاسب العدو على جرائمه ويجب أن تتصاعد بكل الوسائل.



وأردف: "نشهد ملحمة بطولية في لبنان مع المحتل على طول الحدود الجنوبية، حيث تندلع اشتباكات يومية ويسقط شهداء يوميًا من حزب الله وسرايا القدس وكتائب القسام."



وأشار إلى أن المعارك ستفتح على العدو من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب و سيندم على الجرائم التي ارتكبها.

