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الخميس، 26-10-2023 09:06 ص

ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى حوالي 100

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الوكيل الإخباري - ارتفع عدد شهداء الضفة الغربية المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على سكانها إلى 102 شهيد، من بينهم 31 طفلا.

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وقال تقرير أممي إنه وخلال الساعات الـ24 الماضية، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سبعة فلسطينيين ، وأصابت ثمانية آخرين بالذخيرة الحية.


ووقعت الحادثة الأكثر دموية، والتي أسفرت عن استشهاد 4 من هؤلاء، من بينهم صبيان (15 و 17 عاما)، خلال عملية تفتيش واعتقال في مخيم جنين للاجئين.


وعقب دخول قوات الاحتلال إلى المخيم، اندلعت مواجهات مع السكان، تخللها تبادل إطلاق النار، وخلال الحادث شنت القوات الإسرائيلية غارة جوية باستخدام طائرة بدون طيار، ما أدى إلى استشهاد واحد على الأقل من الأربعة.


واستشهد الثلاثة الآخرون أثناء عمليات البحث والاعتقال، أحدهم في مدينة قلقيلية، والآخر في مخيم قلنديا للاجئين (القدس)، وواحد خلال المواجهات التي اندلعت خلال مظاهرة تضامنية مع غزة في قرية عنبتا (طولكرم).


وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ بدء التصعيد إلى 102، من بينهم 31 طفلاً.

 




 

 


 

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