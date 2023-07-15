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السبت، 15-07-2023 01:49 م

استمرار تفاقم الوضع الصحي للمعتقل الإداري خالد النوابيت في سجون الاحتلال

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الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير، إن المعتقل الإداري خالد النوابيت (44 عاما) من بلدة برقة جنوب شرق رام الله، يعاني من مشاكل في القلب منذ ما قبل اعتقاله، وبدأت مؤخرًا تتفاقم، مع ظهور أعراض تتمثل بضيق في التنفس، وهزال عام في جسده، وعدم انتظام في دقات القلب.

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وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن إدارة سجون الاحتلال تماطل في إجراء الفحوص الطبية اللازمة له في مستشفى مدني، حيث أكد أحد الأطباء في مستشفى "هداسا" أنه لا يمكن أن يعتمد الفحوص التي زود بها من "الرملة"، واشترط إجراء فحوص جديدة في المستشفى، لإعطاء تشخيص نهائي، وفي كل مرة يتم نقله إلى عيادة السجن، يدعي الطبيب فيها أنه لا يعاني من شيء، الأمر الذي يؤكد تلاعب إدارة السجون في مسار علاجه اللازم.


وأضاف أن أجهزة الاحتلال وإمعانا في جريمتها، أصدرت أمر اعتقال إداري جديدا بحقه في شهر أيار/ مايو الماضي، مدته 6 أشهر.

 

 

وفا


 




 

 


 

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