اعلام عبري يفجر مفاجأة بشأن حرب غزة

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الخميس، 29-02-2024 05:22 م

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الوكيل الاخباري - كشفت القناة 12 الإسرائيلية، امس الأربعاء، أن حركة حماس استعدت منذ سنوات طويلة جيدًا لإمكانية تنفيذ الجيش الإسرائيلي لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة، ولهذه الغاية طورت منظومة أنفاق لم تنجح استخبارات الاحتلال معرفة نطاقها ومدى تطورها.

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وقال المراسل العسكري للقناة إن حماس استعدت بشكل مسبق لاجتياح القطاع، والمنظومة الأساسية التي أُعدت لمواجهة العملية البرية هي الأنفاق، ولقد بُنيت على نحو يمنح قوات النخبة تفوقًا على القوات الإسرائيلية التي تشن الحرب البرية.

وأضاف أن فوهات الأنفاق بُنيت خصيصًا من أجل استدراج القوات الإسرائيلية إلى الداخل، ومن ثم ضربها بإطلاق النار والعبوات الناسفة.

 

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