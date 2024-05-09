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الخميس، 09-05-2024 12:04 م

"المركزية للتجارة والمركبات" تُحقق إنجازًا آخرًا مهمًا في تشكيل مستقبل النقل بإطلاقها مركزًا مخصصًا للابتكار

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الوكيل الإخباري - خلال فعالية أقامتها يوم الثلاثاء الموافق 30 نيسان، أطلقت الشركة المركزية للتجارة والمركبات "مركز الابتكار الخاص بالمركزية"، والذي يهدف إلى احتضان الأفكار الإبداعية والابتكارات الجديدة والسعي نحو تطويرها وتوظيفها، بما ينعكس على عملياتها وإنتاجاتها ومستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها، فضلًا عن تشكيل مستقبل التنقل المستدام.

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جهّزت مجموعة المركزية مركزها للابتكار بمجموعة من الأقسام، ضمت "المركزية لتكنولوجيا المعلومات Markazia IT"؛ والذي يقود رحلة التحول الرقمي للمجموعة ويدفعها إلى صدارة الابتكار التكنولوجي، و"المركزية لتميّز الأعمال Markazia Business Excellence"؛ والذي يشكّل المحفّز لابتكار الحلول الرائدة وقيادة المجموعة نحو التميز والاستدامة، بالإضافة إلى "Connected Motion"؛ وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة المركزية، وتتولى تشكيل مستقبل حلول التنقل ورسم مسارات جديدة في مجال النقل المتصل والمستدام.


وبهذه المناسبة، قال جورج حدّاد، رئيس هيئة المديرين لـ "مجموعة المركزية": "يستكمل إطلاق مركز الابتكار الخاص بـمجموعة المركزية جهودنا المستمرة في مواكبة التطوّرات وتكييفها وتمكينها بما يعزّز الإنتاجية والجودة والابتكار ضمن عملنا، ويرسّخ مكانتنا في عالم السيارات. فخورون جدًا بهذا الإنجاز لمجموعتنا في عامها الخامس والعشرين؛ فهو يُعدّ شاهدًا على روح الابتكار والتجدد الدائمة التي نتحلى بها منذ البدايات، انطلاقًا من التزامنا بإرساء إرث الشركة وتشكيل مستقبل التنقل الجديد في آنٍ معًا".


وحول ذلك، علّق نديم حدّاد، المدير التنفيذي لـمجموعة المركزية، قائلًا: "تتقدّم مجموعتنا بخطواتٍ واثقة نحو تحقيق رؤيتنا المستقبلية والتحوّل من مجرد وكيل سيارات إلى شركة حلول تنقل. يُشكّل افتتاحنا "مركز الابتكار الخاص بالمركزية" علامة فارقة في رحلتنا للتحوّل الرقمي، فقد استوحينا هذا البناء من كُبرى الشركات العالمية وهيَّأناه بما يناسب منطقتنا، وحرصنا في تنفيذه على إيجاد بيئة عمل مريحة وهادئة، وتُفسِح المجال لاجتماع الوظائف المختلفة وتواصلها بما يحقق الهدف الذي نرجوه منه".


وأضاف: "سُعداء بهذا الإنجاز الكبير ومتحمسون جدًا لما سيُسهِم فيه الإبداع والابتكار ضمن هذا المركز في تميّز علاماتنا التجارية في عالم السيارات وتقدّم الخدمات التي نوفّرها لعملائنا وتشكيل مستقبلٍ يؤمّن حلولًا أكثر استدامة ومعزّزة بتقنيات الاتصال ضمن عالم النقل".


بإمكان المهتمين بمعرفة المزيد من التفاصيل حول أنشطة "مجموعة المركزية" وأعمالها الاتّصال على رقم الهاتف: 065508080، والبقاء على اطّلاع بآخر المستجدات من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصتيْ فيسبوك وإنستغرام.

 




 

 


 

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