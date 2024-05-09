سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تعلن عن توافر حزمة اللغة العربية على مجموعة من الأجهزة ضمن تحديث Galaxy AI في الأردن

الوكيل الإخباري - اعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عن إمكانية تنزيل اللغة العربية وحزم اللغات واللهجات الجديدة المدعومة في تحديث Galaxy AI الجديد عبر إعدادات التطبيق على مجموعة من الهواتف التي تدعم الذكاء الاصطناعيGalaxy AI في الأردن، وهي: هاتف Galaxy S23 FE، وهاتفS23 Ultra Galaxy، وهاتف Galaxy Flip 5، بالإضافة إلى هاتف Galaxy Fold 5، وهواتف Galaxy S24 Series، وبالتالي الاستفادة من الترجمة المباشرة للغة العربية.



ومن خلال هذا التحديث الذي جاء ضمن سلسلة من الابتكارات التي تقوم بها شركة سامسونج بشكل مستمر لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية بهدف شمول المزيد من مستخدمي Galaxy حول العالم، أصبح الآن عدد اللغات التي تدعمها هواتف سامسونج الداعمة للذكاء الاصطناعي 16 لغة، مع خطط لتقديم لغات أخرى في وقت لاحق من العام الجاري، تشمل الرومانية، والتركية، والهولندية، والسويدية، بالإضافة إلى اللغة الصينية التقليدية، والبرتغالية الأوروبية.



وحول هذا الشأن، قال مدير وحدة الهواتف الذكية في شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، معتز عقرباوي: "لطالما أخذت سامسونج من الابتكار من أجل خلق مستقبل أذكى، تربط فيه الناس على نحو أفضل وأوسع وتسهل عليهم التقارب والتواصل، مهمة لها. واليوم، تقدم الشركة الأم نموذجاً لترجمتها لهذه المهمة على أرض الواقع بالاستفادة من تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما تقدمه، بما يشمل مختلف الأسواق التي تخدمها وتعمل ضمنها، والتي تعتبر أسواق المنطقة العربية ومنها السوق الأردنية من أهمها مع منتجات تنطوي على ميزات موجهة لها."



وتشتهر هواتف Galaxy S23 FE بالتصميم المميز لسلسلة Galaxy S والكاميرا الاحترافية والأداء السلس للألعاب للارتقاء بالأنشطة اليومية. أما هاتف Galaxy S23 FE فيتميز بتصميم سلسلة S الشهير مع الكاميرا الجديدة واللمسات النهائية المحمية بمقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 للحصول على شاشة أكثر أناقة، كما يتميز أيضاً باستخدام مواد معاد تدويرها وبطريقة تغليفه، لضمان مستويات أعلى من المتانة والخصائص العملية والاستدامة، بالإضافة إلى كاميراته الاستثنائية في التصوير حتى في ظروف الإضاءة العالية والمنخفضة مع تصوير بورتريه، عدا عن السماعات الخارجية التي تقدم صوتاً مميزاً.

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أما هاتف S23 Ultra Galaxy فيتميز بكاميرات تقدم أداء عالياً سواء في تصوير الصور أو الفيديوهات، ودعمه الكامل للقلم الـ S-Pen المدمج بداخل الهاتف، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين من النوع الأسرع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية سريعة جداً من نوعLPDDR5X، فيما تأتي الشاشة بأقل انحناءات ممكنة في الاطراف لتقدم تجربة مميزة، بالإضافة لدعمها للتردد الأعلى الـ 120 Hz مع الحفاظ على سطوع عالٍ تحت الشمس، وصوت ستيريو عالي ومميز.



ويقدم هاتف سامسونج Galaxy Flip 5 للمستخدم تجربة جديدة من خلال إمكانية طيه واستخدامه بسهولة، كما أن الهاتف يتميز بأنه مقاوم للماء IPX8 ويأتي مع طبقة حماية جوريلا جلاس. وللهاتف شاشتين؛ خارجية كبيرة بمزايا وتطبيقات أكثر، وشاشة داخلية قابلة للطي. وتقدم الكاميرات في هذا الهاتف تجربة رائعة في الصور والفيديوهات، كما يتميز بمعالج قوي، بالإضافة إلى وجود بصمة في زر التشغيل وتقنية التعرف على الوجه.



أما هاتف سامسونج Galaxy Fold 5 فيتميز بتصميمه النحيف ووزنه الخفيف وأدائه القوي والمتفوق بفضل معالج كوالكوم الرائدSnapdragon 8 Gen 2 ، بالإضافة اعتماده على نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة سامسونج المخصصة للهواتف القابلة للطيFold والتي تم تطويرها بشكل كبير .ويتمتع هذا الهاتف بشاشتين AMOLED قابلتين للطي وتدعمان معدل تحديث يصل إلى 120 Hz مما يضمن للمستخدم رؤية مميزة وحية، بالإضافة إلى تجربة شاشة كاملة دون حواف بحيث تكون الكاميرا الأمامية مدفونة أسفل الشاشة ولا تؤثر على العرض . ويدعم الهاتف صوت الستيريو العالي والمميز، كما يدعم تصوير فيديوهات بدقة 8K.



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