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الأربعاء، 08-05-2024 05:57 م

تنويه لمتلقي لقاح أسترازينيكا في الاردن

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الوكيل الاخباري - تحدث رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة عادل البلبيسي، الأربعاء، عن عدم وجود إمكانية لحدوث آثار جانبية لدى متلقي لقاح أسترازينيكا الواقي من فيروس كورونا منذ عامين.

ووفقا لتقارير إعلامية، أقرت شركة الأدوية البريطانية السويدية في وقت سابق في وثائق محكمة بأن اللقاح يسبب آثارا جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

وأوضح البلبيسي أن التجلط عرض جانبي نادر جدا، يجب عدم إثارة القلق، وهذه الأعراض نادرة جدا وتحدث بعد أسبوع إلى 42 يوم من أخذ اللقاح، مضيفاً أن من "أخذ اللقاح قبل سنتين فالآن لا يوجد أي إمكانية لحدوث آثار جانبية بعد هذه المدة".

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وأكد البلبيسي عدم وجود داع للقلق بين الأفراد الذين تلقوا هذا اللقاح قبل عدة سنوات.

 

 

 




 

 


 

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