افتتاح دورة أصدقاء الأمن العام بمركز شابات غرب إربد

الوكيل الاخباري - بدأت في مركز شباب وشابات غرب إربد، اليوم الثلاثاء، فعاليات دورة أصدقاء الأمن العام، بمشاركة مجموعة من فتيات المركز من الفئة العمرية 15 إلى 17 عاماً، ضمن مشروع بنيان 2 الذي تنظمه مديرية الأمن العام.



وتحدث النقيب، طارق العقايلة، من الشرطة المجتمعية، عن أهمية تلك الدورات في تحقيق التكاتف مع جهاز الأمن العام، لتعزيز الأمن والأمان من خلال مساندة جهود الدولة ورجال الأمن وتعميق مفهوم الشرطة المجتمعية والسلم المجتمعي.

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