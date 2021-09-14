الأسير الزبيدي يتصدر تويتر إثر نقله إلى المستشفى

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #زكريا_تحت_التعذيب عبر منصة تويتر إثر حديث شقيق الأسير جبريل الزبيدي " أخي زكريا الزبيدي دخل العناية المكثفة جراء تعذيبه خلال التحقيق في السجون الاحتلال الإسرائيلية.
وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " صورا للأسير خلال محاكمته من قبل جيش الاحتلال مؤكدين دعمهم الكامل للأسرى الأربعة المعتقلين .
ودعا النشطاء بالشفاء العاجل للأسير زكريا بعد أن تم الإعلان عن نقله مرتين للمستشفى لتلقي العلاج.
وكان قد حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر اليوم الثلاثاء، من تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعتيم على الوضع الصحي للأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد انتزاعهم الحرية في السادس من الشهر الجاري من سجن "جلبوع".
لا تخف يازكريا فرحمة الله تغشاك 💔🥺 #زكريا_تحت_التعذيب #المجاهرون_احذروا_سخط_الله pic.twitter.com/dmUsKyObwj— kefah (@8kSRQSE5bsubgrS) September 14, 2021
September 14, 2021
اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك #زكريا_تحت_التعذيب— Afnan Osman (@naruto_93) September 14, 2021
فك اسرهم يا رب#زكريا_تحت_التعذيب— يزن احمد (@yazana3med) September 14, 2021
#زكريا_تحت_التعذيب— مريم (@V3ZS1SmXNiSs0mt) September 14, 2021
حسبي الله عليهم ونعم الوكيل ربي ينتقم منهم وينزل عليهم أقسى عذابهّ.اللهم زلزل اليهود اللهم انزل عليهم العذاب المستمر وقطع امعائهم اللهم انصر المأسورين وزدهم قوة إلى قوتك اللهم عليك باليهود الظلمة وانصر اللهم اخواننا الفلسطينين المستضعفين..
All the news that says that the picture of the perpetrator of the stabbing attack turns out to be a misleading from the Hebrew media to improve his image.#زكريا_تحت_التعذيب— شريف عاطف الفرا 𓂆🇵🇸 (@19sherifatef97) September 13, 2021
Continued.... pic.twitter.com/Il1TRS9IKS
don’t stop talking about them .. they need our help #زكريا_تحت_التعذيب #زكريا_الزبيدي #Palestine #FreePalestine #الاسرى_في_خطر pic.twitter.com/WdUybQTqGz— Alyaa🌾 (@5halilAlyaa) September 13, 2021
God save the king #زكريا_تحت_التعذيب pic.twitter.com/LHRqFDtJFh— Ahmad (@AhmadElsekaily) September 14, 2021
What are we waiting for,he is dying ,we must do something 😞😞😞,God help him🙏🏼🙏🏼#زكريا_تحت_التعذيب #محمود_العارضة pic.twitter.com/cQCWL2lzMs— Dareen Tabanjah (@Dareen_Tabanjah) September 13, 2021