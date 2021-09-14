الثلاثاء 14-09-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 18.59% حتى تموز

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة- أسماء

6 وفيات و2753 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

كيف تتصرف إذا انفجر أحد الإطارات؟

أكثر من 100 مستوطن متطرف يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الضمان : تأمين صحي بامتيازات جديدة في طريقه للأردنيين

الأمانة لـ الوكيل : صيانة للإشارات الضوئية قبل الشتاء

حملة نظافة لموقع بغابات برقش تعرض لإلقاء النفايات

أردنيون يعبرون عن فرحهم بعاصمة السياحة العربية مأدبا

العثور على أربعيني متوفيا بمنزله في الزرقاء

الثلاثاء، 14-09-2021 10:25 ص

الأسير الزبيدي يتصدر تويتر إثر نقله إلى المستشفى

زكريااااااا


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #زكريا_تحت_التعذيب عبر منصة تويتر إثر حديث شقيق الأسير جبريل الزبيدي " أخي زكريا الزبيدي دخل العناية المكثفة جراء تعذيبه خلال التحقيق في السجون الاحتلال الإسرائيلية.

اضافة اعلان


وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " صورا للأسير خلال محاكمته من قبل جيش الاحتلال مؤكدين دعمهم الكامل للأسرى الأربعة المعتقلين .


ودعا النشطاء بالشفاء العاجل للأسير زكريا بعد أن تم الإعلان عن نقله مرتين للمستشفى لتلقي العلاج.


وكان قد حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر اليوم الثلاثاء، من تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعتيم على الوضع الصحي للأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد انتزاعهم الحرية في السادس من الشهر الجاري من سجن "جلبوع".

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
aae3e8c8-7bf0-4a74-a65a-ff547b2e2beb

6 وفيات و2753 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

38b2d403-8d81-4ca1-a7cc-6e2f8cb3ea28

أكثر من 100 مستوطن متطرف يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

1-1462928

شقيق زكريا الزبيدي يكشف تفاصيل تعذيب الأسير زكريا من قبل مخابرات الاحتلال

سجن

شحادة: لا صورة واضحة حول أوضاع الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

337978_12_1628501176

الاحتلال يتوغل شرق المغازي وسط قطاع غزة

c4cd9635-332f-47e7-bad4-cc2535b22fe3

الاحتلال يحتجز 3 فلسطينيين ويعتدي على آخر شمال سلفيت

أخبار متعلقة
e3d1cb07-115b-4f82-836f-f9896dcad292

120 مستوطنا يقتحمون ساحات الأقصى

8202118152542249360235

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت لحم

s

غارات على وسط غزة

820211213916284426974

ارتفاع حصيلة مصابي اعتداء الاحتلال على متظاهري غزة الى 41

2

غانتس: ما حدث على حدود غزة خطير.. وسنرد عليه

612125054236047a3d26cd52

إصابة 17 فلسطينيا خلال تفريق الاحتلال مسيرة سلمية في غزة