الأسير الزبيدي يتصدر تويتر إثر نقله إلى المستشفى

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #زكريا_تحت_التعذيب عبر منصة تويتر إثر حديث شقيق الأسير جبريل الزبيدي " أخي زكريا الزبيدي دخل العناية المكثفة جراء تعذيبه خلال التحقيق في السجون الاحتلال الإسرائيلية.

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " صورا للأسير خلال محاكمته من قبل جيش الاحتلال مؤكدين دعمهم الكامل للأسرى الأربعة المعتقلين .



ودعا النشطاء بالشفاء العاجل للأسير زكريا بعد أن تم الإعلان عن نقله مرتين للمستشفى لتلقي العلاج.



وكان قد حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر اليوم الثلاثاء، من تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعتيم على الوضع الصحي للأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد انتزاعهم الحرية في السادس من الشهر الجاري من سجن "جلبوع".

#زكريا_تحت_التعذيب

حسبي الله عليهم ونعم الوكيل ربي ينتقم منهم وينزل عليهم أقسى عذابهّ.اللهم زلزل اليهود اللهم انزل عليهم العذاب المستمر وقطع امعائهم اللهم انصر المأسورين وزدهم قوة إلى قوتك اللهم عليك باليهود الظلمة وانصر اللهم اخواننا الفلسطينين المستضعفين.. حسبي الله عليهم ونعم الوكيل ربي ينتقم منهم وينزل عليهم أقسى عذابهّ.اللهم زلزل اليهود اللهم انزل عليهم العذاب المستمر وقطع امعائهم اللهم انصر المأسورين وزدهم قوة إلى قوتك اللهم عليك باليهود الظلمة وانصر اللهم اخواننا الفلسطينين المستضعفين.. September 14, 2021