الاحتلال يتسبب بشلل رباعي لمواطن في الخليل

الوكيل الإخباري - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جريمة جديدة بحق أحد المواطنين في مدينة الخليل، حيث أطلقت الرصاص الحي تجاهه من مسافة صفر، ما أدى لإصابته بشلل رباعي، لتضاف إلى سجل جرائمها بحق الفلسطينيين.

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وفي التفاصيل، أصيب الشاب هارون رسمي أبو عرام (24 عاما) بشلل رباعي، عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي تجاهه في منطقة التوانة شرق مسافر يطا جنوب الخليل.



وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن الشاب أصيب برصاص الاحتلال الحي في الرقبة، وتم نقله إلى مستشفى يطا الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة.



وأوضح شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص بشكل مباشر من مسافة الصفر تجاه أبو عرام، عندما حاول منعهم من الاستيلاء على مولد كهربائي يستخدمه هو وأسرته، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقا أنه أصيب بالرصاص بالأعصاب والعمود الفقري ما أدى لحدوث شلل رباعي له.

وهاجم جيش الاحتلال المشاركين في المسيرات السلمية المنددة بإقامة بؤر استيطانية، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين والتي تركزت في الخليل ونابلس.





المصدر : وفا

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