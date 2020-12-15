الاحتلال يعتقل مسنة جنوب الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، مسنة من مسافر يطا جنوب الخليل.

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وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور في تصريحات صحافية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت المسنة وضحة خليل النجار شقيقة الأسير بكر النجار المحكوم عدة مؤبدات من تجمع المركز بمسافر يطا.

المصدر : وفا الفلسطينية

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