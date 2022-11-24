الاحتلال يتسلم جثة شاب إسرائيلي بعد يومين من اختطافها

الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام عبرية صباح الخميس، عن استلام جيش الاحتلال لجثة الشاب الإسرائيلي "الدرزي" بعد يومين من اختطافه من إحدى مستشفيات مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بعد عدة وساطات مع جهات مختلفة.

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وقالت القناة 13 العبرية نقلاً عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، وفق ترجمة وكالة "صفا": إنه "بعد جهود المنظومة الأمنية للاحتلال، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، يتم الآن نقل جثة الإسرائيلي تيران بيرو الذي قُتل في حادث سير في جنين إلى عائلته".



وأوضحت القناة أن أفراد عائلة "بيرو" مع منسق عمليات الحكومة في مناطق السلطة اللواء غسان عليان، ورئيس الإدارة المدنية العميد فارس عطيلا، استلموا جثة تيران بيرو من جنين.



من جهته أعرب وزير الجيش الإسرائيلي "بيني غانتس" عن تقديره للسلطة الفلسطينية على عملها لإعادة جثة تيران بيرو إلى أسرته".



وكان مسلحون اختطفوا جثة "بيرو" من مستشفى حكومي بجنين بعد تعرضه وزميل له لحادث سير قرب المدينة".

صفا