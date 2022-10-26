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الأربعاء، 26-10-2022 10:19 ص

الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 18 مواطناً من الضفة الغربية.

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ففي نابلس، اعتقل جيش الاحتلال كلاً من: إياد النابلسي شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي من حي خلة العمود، ويحيى مبروكة عم الشهيد أدهم مبروكة (الشيشاني) من الحي النمساوي، وسيف البدوي من حي المخفية، وكريم ياسر قادوس من قرية عراق بورين.


ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من، أحمد نبيل أبو عيد، وعبد الله الشيخ، وإبراهيم أبو عيد، ومحمد عامر حميدان من بلدة بدو، وأشرف برقان من بلدة سلوان، وكريم أبو جبل من جبل المكبر.


ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل فايز اياد أبو حته (16 عاما)، والشابين عبدو فايز الرجبي (28 عاما)، وعصام وسام عمرو (17 عاما)، من المدينة، وباسل معن النمورة (24 عاما)، من بلدة دورا.


ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن طلال عيسى العمور (46 عاما) ونجله سند (18 عاما) بعد أن داهمت منزله وفتشته في بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.


ومن جنين، اعتقل جيش الاحتلال الأسيرين المحررين أنس وليد فاخوري، وبشار فايز كنعان، عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة جبع جنوب المحافظة.

 

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