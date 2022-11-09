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الأربعاء، 09-11-2022 08:06 ص

شهيد وإصابات باشتباكات خلال اقتحام الاحتلال لنابلس

اسعاف فف


الوكيل الاخباري - استشهد شاب متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها، فجر الأربعاء، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة لتأمين اقتحام أعضاء كنيست لقبر يوسف.

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وأعلنت مصادر عائلية عن استشهاد الشاب مهدي حشاش متأثرا بإصابته الحرجة خلال التصدي لاقتحام قبر يوسف.


وقال الهلال الأحمر إن شابا أصيب برصاص الاحتلال في منطقة البطن والقدم من مخيم بلاطة شرق نابلس، ونقل للمستشفى وصفت جراحه بالخطيرة، وأعلن عن استشهاده بعد وقت قصير من وصوله لمستشفى رفيديا.


وأضاف الهلال أن ثلاث إصابات وقعت بالرصاص المطاطي و57 اختناقا بالغاز، حصيلة المواجهات مع الاحتلال خلال اقتحام قبر يوسف ومحيط مخيم بلاطة.

 

صفا


 




 

 


 

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