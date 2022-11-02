الأربعاء 02-11-2022
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الأربعاء، 02-11-2022 09:37 ص

الاحتلال يهدم منزلا في قرية جلبون شمال شرق جنين

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الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء، في قرية جلبون شمال شرق جنين.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافتين عسكريتين، وهدمت منزل المواطن خالد جمال أبو الرب، بحجة عدم الترخيص.

وأشار أبو الرب إلى أن المنزل يتكون من طابقين، وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، ويقع بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين في القرية.

وفي اعقاب عملية الهدم، دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، دون وقوع إصابات.

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وفا

 




 

 


 

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