السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

رويترز: قادة بالحرس الثوري يوجهون هجمات الحوثيين على السفن

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال يحاول تصدير إخفاقه العسكري عبر توسيع رقعة الحرب

الاحتلال يطلب من النازحين في غزة معلومات عن الرهائن

اعتقال 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

مستعمرون يعتدون على فلسطينيين شرق رام الله

صندوق النقد العربي: معدلات التضخم في الأردن معتدلة

10 شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

مالية النواب تنهي مناقشات موازنة 2024 الأسبوع الحالي

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويستولي على عدد من المركبات جنوب الخليل

السبت، 20-01-2024 03:06 م

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في سلوان

resize


الوكيل الإخباري- أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا مقدسيا، على هدم منزله قيد الإنشاء، في حي رأس العامود ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.اضافة اعلان


وأفاد المواطن الفلسطيني سمير الحلواني لـ"وفا"، بأن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم منزله قيد الإنشاء ذاتيا، مشيرا إلى أن مساحة المنزل تبلغ 105 مترات مربعة.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال أبلغته قبل ثلاثة أشهر بقرار هدم منزله ذاتيا، تجنبا لدفع تكاليف باهظة في حال هدمته جرافات الاحتلال.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقم جرافات الاحتلال بهدم المنزل، وفرض تكاليف باهظة على المالك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
01074365080232277830306887535787

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

11

حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال يحاول تصدير إخفاقه العسكري عبر توسيع رقعة الحرب

414

الاحتلال يطلب من النازحين في غزة معلومات عن الرهائن

QNA_PALESTINEE_ITIKALAT_18_6_2023

اعتقال 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

WafaImage.jfif-df5c48ca-5bf9-4c0b-a383-b321cba084eb.jpg-f3ded8af-216d-4655-9fe4-9f26cd8a93d0

مستعمرون يعتدون على فلسطينيين شرق رام الله

thumbs_b_c_11e769d57c70dd89e614d08d9a865de5

10 شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

أخبار متعلقة
83ad84225a9d22729656b4f755442b93

الاحتلال يهدم منشأتين تجاريتين في كفل حارس شمال غرب سلفيت

1704877324-1340887283

الاحتلال يعتقل شابا وفتاة ويهدم بركسا ويجرف أراضي في عناتا وسلوان

ecf04c55c85669dc46397da8e17bcf66

الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل شمال رام الله ويداهم عدة منازل

و

سرايا القدس: قصفنا آليات إسرائيلية توغلت شرق رفح

احتلال

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم قلنديا

04106222369958834710504107205800

الاحتلال يداهم منزل أسير ويستولي على مركبة زوجته في الدهيشة