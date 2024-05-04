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السبت، 04-05-2024 08:56 ص

شاهد جزائري يهدي عروسته 'نجمة في السماء' ويثير جدلا

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الوكيل الإخباري - خلق عريس جزائري الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بعد أن أهدى زوجته "نجمة في السماء" خلال حفل زفافهما 

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وظهر في فيديو على منصة "إكس" مصور داخل قاعة للحفلات العريس وهو يتحدث أمام المدعوين ويقدم لزوجته وثيقة تبين أنه اشترى "نجمة من السماء" وكتبها باسمها.


 وقال العريس: "بعدما فكرت مليا في هدية مميزة تليق بمقام العروس، قررت شراء نجمة من نجوم السماء وتسجيلها باسمها".


وذكرت مصادر صحفية  أن العريس قام بمراسلة وكالة الفضاء الدولية "ناسا" وطلب منها شراء "نجمة في السماء" وسجلها باسم زوجته "إيمان" ليقدمها لها كهدية في يوم زفافهما.


وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لفتة العريس الجزائري بين من أبدى إعجابه بالهدية المميزة، ومن تفاعل مع الموضوع بطرافة واستغرب الفكرة.

 

 

 

سكاي نيوز 





 




 

 


 

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