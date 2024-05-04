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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 04-05-2024 09:03 ص

السجن 'مدى الحياة ' لممرضة بعد قتلها 17 مريضا في ولاية بنسلفانيا

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الوكيل الإخباري - قضت محكمة أميركية بالسجن مدى الحياة لممرضة من ولاية بنسلفانيا، قتلت 17 مريضاً عن طريق حقنهم بجرعات مميتة من الأنسولين.

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وقال ممثلو الادعاء إن جرائم هيذر بريسدي، البالغة من العمر 41 عاماً، بدأت في عام 2020، حيث قامت بإعطاء "جرعات مميتة من الأنسولين" لما لا يقل عن 22 مريضاً في مرافق مقاطعات أليغيني وأرمسترونج وبتلر وويستمورلاند، أدت إلى وفاة 17 من المرضى في أوقات لاحقة.

 

وأوضح مكتب المدعي العام ميشيل هنري ببيان صحفي، أن الممرضة التي تم اعتقالها في أيار 2023، أقرّت بالذنب في قاعة محكمة مقاطعة بتلر في ثلاث تهم بالقتل من الدرجة الأولى، و19 تهمة بالمحاولة الإجرامية لارتكاب جريمة قتل، وفقاً لموقع "USA TODAY".

وأضاف أنه سيتم سجنها لثلاثة أحكام متتالية بالسجن مدى الحياة بعد إقرارها بالتهم الثلاث المتعلقة بالقتل من الدرجة الأولى، إضافة إلى 380 إلى 760 سنة إضافية من السجن المتتالي لـ 19 تهمة بالشروع الإجرامي في ارتكاب جريمة قتل، وفقاً للمدعين العامين. 

 

لبنان 24

 




 

 


 

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