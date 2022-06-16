الاحتلال يخطر بهدم 6 منازل في الخليل

الوكيل الإخباري - سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إخطارات تقضي بهدم ستة منازل ومحل تجاري ومغسلة للمركبات جنوب مدينة الخليل.

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وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، في بيان، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال داهمت قرية الرفاعية شرق بلدة يطا مساء أمس، وسلمت إخطارات تقضي بهدم ستة منازل مأهولة منذ أعوام ومحل تجاري، ومغسلة للمركبات.



وأوضح أن قوات الاحتلال تشن منذ بداية العام حملة على مسافر يطا وتجمعاتها السكانية في جنوب الخليل.



وعلى صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة دهم واعتقالات واقتحامات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، طالت ما لا يقل عن سبعة عشر فلسطينيا.



كما استولى جيش الاحتلال على نحو 100 ألف شيكل (30 ألف دولار) خلال عمليات الدهم التي نفذها، وادعى أنه صادر أسلحة.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وطولكرم وقلقيلية وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين السبعة عشر.

بترا