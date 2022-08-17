الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

الأولى على الفرع الأدبي تكشف سر تفوقها وتؤكد: طموحي كان دراسة الإعلام

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

الأربعاء، 17-08-2022 03:50 م

الاحتلال يخطر بوقف العمل بمسجد و4 منازل جنوب الخليل

TgJ90


الوكيل الإخباري - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل في مسجد قرية "خشم الكرم" و4 منازل جنوب شرق مدينة يطا، في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان


وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال داهمت قرية "خشم الكرم" في مضارب البدو جنوب شرق يطا، وأخطرت بوقف العمل في مسجد القرية.


وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرت أيضا مواطنين، بوقف العمل في منازلهم، التي تبلغ مساحة كل منزل منها نحو 100 متر مربع.


كما اقتحمت قوات الاحتلال أحد المواطنين وعاثت بمحتوياته خرابا.


كما هدمت قوات الاحتلال، 5 غرف زراعية في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.


وأفاد مجلس بلدي بروقين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وشرعت بهدم 5 غرف زراعية في منطقة البقعان شمالا، تعود ملكيتها لرئيس بلدية بروقين وذلك بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.


من جهة أخرى، اقتلعت قوات الاحتلال، اليوم، 166 شتلة نخيل وحمضيات في الأراضي المستأجرة من وزارة الأوقاف الفلسطينية في قرية "العوسج" شمال مدينة أريحا، ودمرت خط مياه ناقل.


وقالت مسؤول الإعلام في قرية العوسج جيهان السرساوي، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتعمدت تخريب الأراضي الزراعية فيها، واستولت على سياج يحيط بـ64 دونما من الأراضي الزراعية، ودمرت خط مياه ناقل يبلغ طوله 400 متر.


ونقلت عن مدير المشروع، وأحد المتضررين المستأجرين أن قوات الاحتلال اقتلعت له 46 شتلة نخيل، و120 شتلة حمضيات، واستولت عليها.


وتقام "قرية العوسج" الزراعية على مئة دونم، وتعتبر نموذجا للقرى الزراعية الأولى في فلسطين.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ftfVQ

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية

8dd25c6d-17f0-4297-88b9-fc5b4c789937

132 مستوطنا يقتحمون "الأقصى"

MhI0f

إصابة بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

thumbs_b_c_6e93079cb43193b1e32bdba0ee76af2d

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

2a1882a538dcf14b53263b4f33ed4c7d

الاحتلال يعتقل عددا من العمال الفلسطينيين في مخيم شعفاط

alsyadyn

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في شمال وجنوب قطاع غزة

أخبار متعلقة
1230852077

594 اعتداءً للاحتلال بحق الفلسطينيين خلال شهر تموز

q0Iq9

الأسير الجريح باسم النعسان يواجه ظروفا صحية صعبة

36ae55a5-3700-4ea6-a58c-3000317e2059

الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء بثلاثة منازل ومنشأة زراعية جنوب الخليل

اعتقالات.jpg_8beb503e-7840-4de2-9442-817fd12e57f7

الاحتلال يعتقل مواطنين من سلواد شرق رام الله

احتلال غاز

إصابة عامل برصاص الاحتلال في الخليل

164510356914868500

الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس