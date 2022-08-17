الاحتلال يخطر بوقف العمل بمسجد و4 منازل جنوب الخليل

الوكيل الإخباري - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل في مسجد قرية "خشم الكرم" و4 منازل جنوب شرق مدينة يطا، في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال داهمت قرية "خشم الكرم" في مضارب البدو جنوب شرق يطا، وأخطرت بوقف العمل في مسجد القرية.



وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرت أيضا مواطنين، بوقف العمل في منازلهم، التي تبلغ مساحة كل منزل منها نحو 100 متر مربع.



كما اقتحمت قوات الاحتلال أحد المواطنين وعاثت بمحتوياته خرابا.



كما هدمت قوات الاحتلال، 5 غرف زراعية في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.



وأفاد مجلس بلدي بروقين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وشرعت بهدم 5 غرف زراعية في منطقة البقعان شمالا، تعود ملكيتها لرئيس بلدية بروقين وذلك بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.



من جهة أخرى، اقتلعت قوات الاحتلال، اليوم، 166 شتلة نخيل وحمضيات في الأراضي المستأجرة من وزارة الأوقاف الفلسطينية في قرية "العوسج" شمال مدينة أريحا، ودمرت خط مياه ناقل.



وقالت مسؤول الإعلام في قرية العوسج جيهان السرساوي، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتعمدت تخريب الأراضي الزراعية فيها، واستولت على سياج يحيط بـ64 دونما من الأراضي الزراعية، ودمرت خط مياه ناقل يبلغ طوله 400 متر.



ونقلت عن مدير المشروع، وأحد المتضررين المستأجرين أن قوات الاحتلال اقتلعت له 46 شتلة نخيل، و120 شتلة حمضيات، واستولت عليها.



وتقام "قرية العوسج" الزراعية على مئة دونم، وتعتبر نموذجا للقرى الزراعية الأولى في فلسطين.

بترا