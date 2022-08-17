الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في شمال وجنوب قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الصيادين والمزارعين في شمال وجنوب قطاع غزة.



وأفاد مصدر في فلسطين، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية على طول السياج الفاصل شرق خان يونس، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدتي خزاعة والقرارة الى الشرق من المدينة، وأجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم، دون أن يبلغ عن إصابات.



كما هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي مراكب الصيادين قبالة شمال قطاع غزة بالرصاص، وبخراطيم المياه، وأجبرتهم على مغادرة البحر.

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وفا