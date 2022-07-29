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الجمعة، 29-07-2022 01:54 م

الاحتلال يستهدف المزارعين جنوب قطاع غزة

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الوكيل الإخباري-  أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية جنوب شرق قطاع غزة.

وأفاد مصدر بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق خان يونس، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وـطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم عنوة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع، تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول الحدود وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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وفا

 




 

 


 

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