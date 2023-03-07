الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

رابط إلكتروني لاطلاع المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة في وزارة العدل على نقاطهم

الصفدي ونظيره القبرصي يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون وتوسعته

مذكرة بين غرفة التجارة الأميركية ومجموعة الأدوية البحثية العالمية

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء القطري

إطلاق مشروع المهندس المهني في الزرقاء

الجرائم الإلكترونية تحذر الأردنيين من الاحتيال الإلكتروني

المياه : الاجراءات الفنية والتقنية أخرت اصدار الفاتورة الشهرية

منحة يابانية لجمعية الفاروق لرعاية الأيتام

وزير الزراعة يفتتح غابة جرف الدراويش ومركز خدمات القادسية

الأردن يشارك في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر

الثلاثاء، 07-03-2023 05:00 م

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال شرق خان يونس

04104370346649663141303042345712


الوكيل الإخباري- استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بنيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز السام والصوت، المزارعين ورعاة الأغنام شمال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الثكنة العسكرية المقامة فوق أراضي المواطنين شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، فتحوا وبشكل عشوائي وعنيف نيران رشاشاتهم الثقيلة، وأطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والقنابل الصوتية تجاه المزارعين ورعاة الأغنام في تلك المنطقة.

وذكر أن كثافة إطلاق النار والغاز أجبرت المزارعين ورعاة الأغنام على الانسحاب من المكان حفاظاً على حياتهم وعلى أغنامهم.

اضافة اعلان

 

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
new_229957_4722_soc

5 إصابات برصاص الاحتلال إحداها خطيرة في مخيم جنين

ححح

الاحتلال يتوغل شرق خان يونس

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تدين مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم على حوارة نابلس

ععع

الرئيس الفلسطيني يهنئ رئيس مجلس الوزراء القطري بمناسبة توليه

لالالا

مستوطنون يعتدون على مسن والاحتلال يعتقله في نابلس

سجون

لليوم الـ22 ..الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

أخبار متعلقة
adcd63d3-0f36-4af5-85f7-ea2ed61c65b0

مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيسوية