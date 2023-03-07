الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال شرق خان يونس

الوكيل الإخباري- استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بنيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز السام والصوت، المزارعين ورعاة الأغنام شمال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفاد مصدر، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الثكنة العسكرية المقامة فوق أراضي المواطنين شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، فتحوا وبشكل عشوائي وعنيف نيران رشاشاتهم الثقيلة، وأطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والقنابل الصوتية تجاه المزارعين ورعاة الأغنام في تلك المنطقة.



وذكر أن كثافة إطلاق النار والغاز أجبرت المزارعين ورعاة الأغنام على الانسحاب من المكان حفاظاً على حياتهم وعلى أغنامهم.

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