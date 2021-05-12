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الأربعاء، 12-05-2021 01:48 ص

الاحتلال يعتدي بالقوة المفرطة على المصلين في باحات الأقصى

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الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت الحارقة باتجاه المصلين في باحاته. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن الاحتلال اقتحم "الأقصى" بتعزيزات شرطية مدججة بالسلاح من بابي السلسلة والمغاربة واعتدى على المصلين بعد صلاة التراويح والمعتكفين والمرابطين فيه، كما عزز من تواجده العسكري قرب الأبواب الشرقية والشمالية للمسجد الاقصى، وتحديدا باب الأسباط ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المصلين.

 




 

 


 

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