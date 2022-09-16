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الجمعة، 16-09-2022 11:09 ص

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من جنين

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أربعة مواطنين خلال اقتحامها بلدات السيلة الحارثية وجبع وكفر راعي بمحافظة جنين.

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وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علي محمد ذيب شواهنة ونجله أنس عقب مداهمة منزلهما في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.


وأضاف سمور، أن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين، واعتقلت المواطن وليد ملايشة عقب مداهمة منزله، وذلك للضغط على نجله مراد تسليم نفسه لمخابراتها".


كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب منصور حافظ ملحم (39 عاما) بعد اقتحامها بلدة كفر راعي جنوب جنين.


وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات: زبوبا، رمانة، تعنك، السيلة الحارثية، واليامون.

 

وفا


 




 

 


 

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