الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في نابلس

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين من بلدتي بيتا ومادما جنوب نابلس.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد فؤاد قط من مادما، عقب مداهمة منزله، فيما اقتحمت قرى يتما وسالم ودير الحطب وعزموط بالمحافظة.



ومن بلدة بيتا جنوب نابلس، أكد نائب رئيس البلدية موسى حمايل، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نسيم جميل حمايل، وجلال ربحي دويكات عقب مداهمة منزليهما.

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المصدر: وفا