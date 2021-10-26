الثلاثاء 26-10-2021
الوكيل الاخباري

أمريكا تستحوذ على 83.8% من صادرات الملابس الأردنية

إصابة 5 مدنيين بهجوم إرهابي شمال الهند

البنك الدولي: الأردن استمر في إحراز تقدم كبير بمشروع تعزيز إدارة الإصلاح

أسعار الذهب الثلاثاء 26/ 10/ 2021

منظمة الصحة العالمية: كوريا الشمالية تؤكد أنها خالية من فيروس كورونا

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في نابلس

وفيات الثلاثاء 26-10-2021

وزير الخارجية الكوري الجنوبي يزور روسيا الأسبوع الجاري

الخارجية لـ الوكيل: نجحنا بربط أبناء الجالية الأردنية في السودان مع ذويهم بالمملكة

السير: ذروة مرورية تشهدها جميع شوارع عمّان

الثلاثاء، 26-10-2021 09:28 ص

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في نابلس

820211291852110548356


الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين من بلدتي بيتا ومادما جنوب نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد فؤاد قط من مادما، عقب مداهمة منزله، فيما اقتحمت قرى يتما وسالم ودير الحطب وعزموط بالمحافظة.

ومن بلدة بيتا جنوب نابلس، أكد نائب رئيس البلدية موسى حمايل، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نسيم جميل حمايل، وجلال ربحي دويكات عقب مداهمة منزليهما.

اضافة اعلان

 

المصدر: وفا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
انا لله وانا اليه راجعون-01

وزارة المياه تنعى والد الدكتور جهاد المحاميد

3ecf3e62-6c89-41b8-9bcf-e303735c3987

لليوم الثاني..الاحتلال يواصل التجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس

0c418848-17ad-428c-a240-6687ba27cbfa

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى صباح اليوم

y1EDV

الخليل: اصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة إسناد للأسرى

rEZNb

تأجيل جلسة محاكمة أسرى 'نفق الحرية' إلى الشهر المقبل

اسرى

نادي الأسير الفلسطيني يحذر من تدهور الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

أخبار متعلقة
زياد

سرايا القدس تعلن النفير العام

5e9bfc1fb47fa

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وبلدة يعبد

02083228596387373616423838333712

الاحتلال يهدم مسكنا في القدس

unnamed-2021-10-04T110353.729

الاحتلال يغلق الطريق الواصل بين طوباس والاغوار الشمالية الفلسطينية

4484025fc1420c554a651fbdfb52145b

مستوطنون متطرفون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس

unnamed

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال حي المصايف في رام الله