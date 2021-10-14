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الخميس، 14-10-2021 09:41 ص

سرايا القدس تعلن النفير العام

زياد


الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها أعلنت النفير العام في صفوف مقاتليها، عقب تهديد زعيم الحركة زياد النخالة للاحتلال الإسرائيلي بـالحرب، إذا ما استمرت بشن انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

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وقال البيان الذي نشرته سرايا القدس على موقعها على الانترنت اليوم الخميس: "تلقينا تصريح الأخ الأمين العام القائد زياد النخالة، حول ما يتعرض له أسرانا الأبطال داخل سجون العدو بمسؤولية عالية، وعليه نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا".
وأضافت:" نحن على جهوزية كاملة، ورهن الإشارة".


ولوّح زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأربعاء، بـ "الذهاب للحرب" مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل مساندة أسرى حركته في السجون.


يأتي ذلك، بعد إعلان نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، أن 250 أسير من أسرى حركة الجهاد في سجون الاحتلال شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجاً على الإجراءات التنكيلية بحقهم.

 

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