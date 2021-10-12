الاحتلال يهدم مسكنا في القدس

الوكيل الاخباري- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسكنا في تجمع "أبو النوار" شرق القدس، واستولت على معداته.



وقال أمين سر حركة فتح في منطقة عرب الجهالين وبادية القدس داوود الجهالين ، إن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت التجمع، وأغلقت المنطقة عسكريا، فيما فكك عناصرها مسكنا تقدر مساحته بـ45 مترا يعود للمواطن الفلسطيني سليمان ابراهيم محمدين.



وأضاف، أن هذه العملية رقم 57 في تاريخ محاولات هدم تجمع أبو النوار، ضمن سياسة ممنهجة من الاحتلال، للضغط على السكان وإجبارهم على الرحيل.



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المصدر: وفا