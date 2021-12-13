الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من رام الله

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة فلسطينيين ، من محافظة رام الله والبيرة.

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وقالت مصادر أمنية لمراسل وفا إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وحيي ام الشرايط، وعين منجد، وبلدتي بيت لقيا، وبيتونيا، وقريتي بيت عور التحتا، وعين قينيا.



وأضافت المصادر ذاتها، أن المعتقلين، هم: الأسيران المحرران حسن يوسف، وسامي متولي، ونور القاضي، وبراء مفارجة (23 عاما)، ومعاذ جبر عاصي (23 عاما)، ووحيد دار موسى (36 عاما).



وأشارت مصادر محلية ل وفا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فادي عبد الدايم كراكرة من مدينة البيرة، أثناء عودته إلى أرض الوطن، عبر معبر الكرامة.

وفا

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