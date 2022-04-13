الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من جنين

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين من محافظة جنين.

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مصعب حنايشة من بلدة قباطية، وأواب فؤاد يعاقبة من كفر راعي، وزيد غالب الديسة من جبع، بعد إقتحامها منازل ذويهما ووتفتيشها والعبث بمحتوياتهما.



وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان في البلدات الثلاث وقوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون ان يبلغ عن اصابات.



وصباح اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشبان: محمود محمد شاكر لحلوح، علاء محمود أبو الرب، وفارس الزبن، بعد اقتحامها الحي الشرقي من مدينة جنين، ومداهمة منازل ذويهم والعبث بمحتوياتهما، وسط مواجهات عنيفة أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

