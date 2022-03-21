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الإثنين، 21-03-2022 12:52 م

الاحتلال يعتقل 16 مواطنا فلسطينيا من الضفة

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الإثنين، 16 مواطناً  فلسطينيا من الضفة.

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ففي محافظتي رام الله والبيرة، اعتقل جيش الاحتلال سبعة مواطنين بينهم أربعة من طلبة جامعة بيرزيت، وهم: نادر عويضات، وحمزة زلوم، ومحمد قاسم، ويحيى القاروط، بعد أن داهمت سكنهم الجامعي في بلدة بيرزيت، وإسلام الطويل وعماد أبو عواد من مدينة البيرة، ومحمد علي نظمي قنداح، من قرية أبو شخيدم شمال رام الله.


ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: مهدي فالح زكارنة من قباطية، وعمار محمد شاهين، ومحمد عبد الله الشرفي من فقوعة.


ومن مدينة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال أمين سر حركة "فتح" في أريحا والأغوار نائل أبو العسل، والمواطنين عمر كعابنة وشاكر عمارة، بعد أن داهمت منازلهم في مخيم عقبة جبر وفتشتها.


كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين معاذ عبد الجبار أبو طربوش (33 عاما) من مخيم العزة، وإبراهيم ياسر أبو سرور من مخيم عايدة، والشاب أحمد إبراهيم عبد الله أبو ذريع من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

 

وفا

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