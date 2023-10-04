الأربعاء 04-10-2023
الوكيل الاخباري

احالات إلى التقاعد في وزارة الصحة - أسماء

السفارة الاميركية : فتح باب تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة - رابط التقديم

زلزال يضرب سوريا

العاهل السعودي يصدر امر ملكي جديد

قتل زوجته وأحرق جثتها وفر هارباً .. تفاصيل جريمة بشعة بمصر !

الخريشة: 97% نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية

بيان صادر عن امانة عمان الكبرى

النيران تلتهم مركبة في عمان

أمانة عمان تسعى لإنشاء مركز تحكم لإدارة العمليات الرئيسية والأزمات

الارصاد : عدم استقرار جوي وأمطار رعدية الخميس - تحذيرات

الأربعاء، 04-10-2023 08:24 م

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويوقف العمل ببناء جدار استنادي في الخليل

1696168145_14_1696168145_8a5IMjxvWz


الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا فلسطينيا من السموع جنوب الخليل، وأوقفت العمل والبناء في جدار استنادي شرق يطا.

وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني يوسف جمال الحوامدة على حاجز عسكري عند مدخل بلدة السموع، كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة دورا ومنعت تنقل المواطنين واحتجزت شابا لم تعرف هويته.

اضافة اعلان

 

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الديرات شرق يطا، وأوقفت العمل والبناء بجدار استنادي في أرض مواطن فلسطيني، واستولت على جهاز التحكم الخاص بمضخة الاسمنت التي كانت تعمل بالجدار.

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
06128103132058226008038216840347

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة عزون في قلقيلية

a0f88d8ced4816543fc32175b175effd

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية جنوب الخليل

اسعاف 5

إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة

ك

الاحتلال يمنع وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية

999

الاحتلال يغلق المحلات التجارية في حوارة

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف إرهاب المتطرف بن غفير ضد المعتقلين

أخبار متعلقة
احتلال

إصابة برصاص الاحتلال بمواجهات في الخليل

ز

الاحتلال يفرج عن الأسير خليل عواودة

الخليل.jpg-8b079e91-53fe-444f-9501-c415c0a127f3

الاحتلال يغلق مداخل قرى شرق يطا جنوب الخليل

77777د

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

i0pTA

الاحتلال يقتحم بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية

احتلال 10

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من الخليل