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الإثنين، 04-12-2023 10:29 ص

الاحتلال يفتش عدة منازل وينصب حواجز في الخليل

احتلال 999


الوكيل الاخباري - فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عددا من المنازل في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل ومتاجر تعود ملكيتها لعائلة الفلاح.


وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات فتشت منازل في بلدة يطا لعائلة رشيد، وأخرى في بلدة دورا لعائلة الدرابيع، وعبثت  بمحتوياتها.


كما نصبت تلك القوات حواجز عسكرية عند جميع مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وفتشت مركبات الفلسطينيين وأعاقت مرورهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.


 




 

 


 

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