الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الخليل

الوكيل الاخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا فلسطينيا من محافظة الخليل.اضافة اعلان
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا
"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل محمد إسحق أبو عيشة، وعدي عقيل شحدة قفيشة، وعصام محمد شحادة قفيشة، ومن بلدة دورا اعتقلت عبد الرحمن محمد إسماعيل أبو عرقوب، ومحمود فارس أبو عرقوب، ومحمود صالح أبو عرقوب، وعبد القادر ياسر أبو عرقوب.
ومن بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، اعتقلت محمد علي عصافرة، وقصي طه عزات عصافرة، ومعاذ محمد الزهور، وعمر محمد عصافرة، وما زالت قوات الاحتلال تُجري عمليات مداهمة وتفتيش في منازل المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في البلدة.