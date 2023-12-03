الاحتلال يستولي على مركبة ومستعمرون يدمرون شبكة للمياه في مسافر يطا

الوكيل الاخباري-

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استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مركبة لأحد المواطنين الفلسطينيين، ودمرت مجموعة من المستعمرين شبكة للمياه في مسافر يطا جنوب الخليل.وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أم الخير في مسافر يطا، وداهمت عددا من المنازل لعائلتي الفقير والهذالين، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وأجرت عمليات تفتيش وتصوير في محيط منازل المواطنين في قرية الحلاوة، واستولت على مركبة للمواطن الفلسطيني محمود خليل أبو عرام.وأضافت أن مجموعة من المستعمرين دمرت شبكة لمياه الشرب تغذي ثلاثة تجمعات سكنية: "اصفي، ومغاير العبيد، والطوبة"، ما يعني حرمان عدد كبير من الأهالي في تلك المناطق من مياه الشرب.