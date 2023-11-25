الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من نابلس

الوكيل الاخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 14 مواطنا فلسطينيا من نابلس.اضافة اعلان
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا
"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا فلسطينيا من مخيمي عسكر القديم وعسكر الجديد شرق نابلس، بعد دهم وتفتيش منازلهم، وهم: عزيز أبو سعدة، وركان الشوبكي، وثائر قنديل، ومحمد ماهر العجوري، ومهدي مرشود، وسامح عرايشة، ومحمود اسليم، ومحمد زكي ابداح، وغسان أبو سالم، وأبو جهاد شرقاوي، وأبو يوسف شرقاوي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن ثلاثة شبان آخرين سلّموا أنفسهم على حاجز بيت فوريك العسكري، بعدما اعتقل الاحتلال أقرباء لهم، لإجبارهم على تسليم أنفسهم.