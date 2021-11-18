الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 12:57 م

الاحتلال يعتقل 4 شبان من يعبد بينهم شقيقان محرران

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الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان من بلدة يعبد غرب جنين، بينهم شقيقان محرران.

وذكر نادي الأسير ومصادر أمنية لــ"وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسيرين المحررين الشقيقين أحمد وبلال طالب أبو بكر، وعبد الجبار يعقوب نفيعات، والشاب محمد غسان قبها، بعد أن داهمت منازل ذويهم وعبث بمحتوياتها.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات: جبع، وعرابة، ومركة، وصانور، ونزلة زيد، وبئر الباشا.

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وفا

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