الاحتلال يجري مناورات عسكرية وينشر آلياته قرب يعبد جنوب غرب جنين

الوكيل الإخباري-أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مناورات عسكرية في أطراف قريتي طورة وظهر العبد وقرية الطيبة، جنوب غرب جنين.

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وواصلت قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي نشر آلياتها العسكرية قرب مدرسة أم الريحان الثانوية داخل جدار الضم والتوسع العنصري، المقام على أراضي يعبد.



وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في القرية لـ'وفا' أن قوات الاحتلال نشرت آلياتها العسكرية بجانب المدرسة مع المبيت لليوم الثاني على التوالي، في خطوة استفزازية بعد محاولة الجنود إنزال علم فلسطين من داخل المدرسة، إلا أن الأهالي تصدوا لهم ومنعوهم من ذلك.

وفا