الاحتلال يعتقل 5 من ذوي الأسرى الفارين من سجن جلبوع

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، خمسة من ذوي الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، بعد مداهمة منازلهم في بلدتي عرابة و بئر الباشا جنوب جنين.

اضافة اعلان



وذكر ذوو المعتقلين ومنتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين لـــ"وفا" أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة التي شهدت مواجهات عنيفة، وداهم الجنود المنازل و فتشوها وعاثوا خرابا وفسادا بمحتوياتها واعتقلوا أشقاء الأسير المحرر محمود عبد الله عارضة، وهم: شقيقته باسمة عبد الله عارضة وشقيقه رائد عبد الله عارضة، وشقيقه محمد عبد الله عارضة.



وأضافت، أن قوّات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رأفت غوادرة الذي قضى 12 عامًا في سجون الاحتلال، وهو ابن خال الأسير المحرر يعقوب قادري، كما اعتقلت شقيقه يوسف قادري، من بلدة بئر الباشا.



إلى ذلك نصبت قوات الاحتلال فرقة مشاة بين كروم الزيتون في محيط بلدة يعبد غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف المواطنين و إستجوابهم والتدقيق في هوياتهم .

وفا