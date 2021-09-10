الجمعة 10-09-2021
الوكيل الاخباري

هيئة الطاقة المتجددة: الأردن بوابة للاستثمار بمجالات الطاقة المتجددة

العثور على جثة متفحمة في البلقاء

تصريحات صادمة للصحة العالمية: كورونا سيبقى معنا للأبد

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

الاحتلال يعتقل 5 من ذوي الأسرى الفارين من سجن جلبوع

وفيات الجمعة 10-9-2021

فاجعة تهز إربد.. وفاة طفل خنقا

كتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة تؤثر على المملكة اليوم

زواتي: استثناءات من قانون قيصر لمد لبنان بالطاقة

الخارجية توضح لـ الوكيل حول وفاة مواطن أردني في بريطانيا

الجمعة، 10-09-2021 10:24 ص

الاحتلال يعتقل 5 من ذوي الأسرى الفارين من سجن جلبوع

سجن جلبوع


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، خمسة من ذوي الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، بعد مداهمة منازلهم في بلدتي عرابة و بئر الباشا جنوب جنين.

اضافة اعلان


وذكر ذوو المعتقلين ومنتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين لـــ"وفا" أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة التي شهدت مواجهات عنيفة، وداهم الجنود المنازل و فتشوها وعاثوا خرابا وفسادا بمحتوياتها واعتقلوا أشقاء الأسير المحرر محمود عبد الله عارضة، وهم: شقيقته باسمة عبد الله عارضة وشقيقه رائد عبد الله عارضة، وشقيقه محمد عبد الله عارضة.


وأضافت، أن قوّات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رأفت غوادرة الذي قضى 12 عامًا في سجون الاحتلال، وهو ابن خال الأسير المحرر يعقوب قادري، كما اعتقلت شقيقه يوسف قادري، من بلدة بئر الباشا.


إلى ذلك نصبت قوات الاحتلال فرقة مشاة بين كروم الزيتون في محيط بلدة يعبد غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف المواطنين و إستجوابهم والتدقيق في هوياتهم .

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال

الاحتلال يعتقل طفلا من مخيم العروب

سجن

سجانة برج المراقبة في سجن جلبوع: كنت نائمة عند هروب الأسرى

s

توتر وغليان في سجن ريمون التابع للاحتلال

469f9d87-6474-4d17-a186-067bd9a3d2cd

مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

151877588066843700

مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب ودورا

سجن

وزير الأمن الداخلي للاحتلال: هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع فشل أمني كبير

أخبار متعلقة
فلسطين-2

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق في بلدة يعبد

9999121024

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بلدة اليامون غرب جنين

2b0bc60c65d1a29fdfe724af3201a1e4

الاحتلال يداهم منزلا في بلدة يعبد جنوب جنين

download (1)

وفاة أسير محرر من مخيم جنين أثناء علاجه في تركيا

fea9bd3696e13732aec0117674650eee

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مثلث الشهداء في جنين

820211291852110548356

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم جنين في نابلس